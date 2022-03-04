أمن الطرق لمستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: احذروا التقلبات الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، الجمعة، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض.

وطالبت القوات الخاصة لأمن الطرق، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مستخدمي الطرق في (الخرج- الدرعية -العاصمة الرياض -ثادق-الدلم -مرات) بمنطقة الرياض بالانتباه، لما تتأثر به المنطقة من نشاط في الرياح السطحية والأتربة المثارة.

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