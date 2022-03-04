أكثر من 1.7 مليون ريال قدمتها جمعية صحتي بطلعة التمياط لمستفيديها خلال عام 2021م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
أسهمت جمعية صحتي الصحية الخيرية في طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية، المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تقديم العديد من المساعدات وتنفيذ مشروعات اجتماعية متنوعة لمستفيديها خلال العام الماضي 2021م، ضمن الدور الاجتماعي والانساني للجمعية بمبلغ 1,736,364 ريالاً.
وشملت الخدمات مساعدات صحية كالعمليات الجراحية، وأجهزة طبية وتعويضية، ومشروع الكراسي الكهربائية، وجلسات غسيل كلى، ومشروع توصيل المرضى “سيارة الخير”، ومشرع أجهزة ضغط الدم .
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