بعد قصفها محطة زابوريجيا.. زيلينسكي يتهم روسيا باللجوء إلى الرعب النووي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، موسكو باللجوء إلى “الرعب النووي” والسعي “لتكرار” كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد والأكبر في أوروبا.

وقال في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية “ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية، إنّها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية التي تلجأ فيها دولة إلى الرعب النووي”.

وفي وقت سابق، قال مدير محطة زابوريجيا النووية، اليوم الجمعة، إنه تم تأمين الأمان الإشعاعي بالمحطة، وذلك بعد تعرضها لقصف من قبل القوات الروسية.

من جانبها، قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان اليوم، إن الحريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر من نوعها في أوروبا، اندلع في مبنى تدريب خارج محيط المحطة بعد هجوم للقوات الروسية.

وكان وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا قد قال في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة إن الجيش الروسي “يطلق النار من جميع الاتجاهات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا”. أخبار قد تهمك

وأضاف: “يجب على الروس وقف إطلاق النار فورًا، والسماح لرجال الإطفاء بالوصول إليها، وإنشاء منطقة أمنية”، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).