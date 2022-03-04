ضرورة فصل الأطعمة النيئة عن الجاهزه للأكل ..مدينة الملك عبدالله الطبية تحذر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نصحت مدينة الملك عبدالله الطبية، بضرورة فصل الأطعمة النيئة عن الأخرى الجاهزة للأكل تجنبًا لتعرضها للتسمم.

وبحسب المعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر فإن داء «اليرسينيات» هو عدوى خطيرة تسببها بكتيريا «يرسينيا» تنشط في اللحوم النيئة، والتي تعد واحدة من أخطر أنواع البكتيريا المعوية.

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