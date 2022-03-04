محمد بن مسعود - الدمام - صورة لصحفي بمني وعروسه الصحفية اثناء زفافهما تثير جدلاً واسعا

تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً حتفى الصحفيان اليمنيان، علوي السقاف، وسامية الاغبري، بدخولهما عش الزوجية بعقد قرانهما، الذي أثار جدلا واسعا.

وقد أحيا الصحفيان اليساريان هذه الفرحة في مدينة عدن بحضور عدد من الأقارب والاصدقاء.

واعتبر نشطاء أن فرحة السقاف والاغبري تعد أفضل أخبار السنة.

واعتبر آخرون أن الشكل اللذين ظهرا به؛ غير لائق في مجتمع يمني محافظ، لكن آخرون اعتبروا ذلك يندرج في إطار الحرية الشخصية لهما.



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