غوغل تعلق مبيعات الإعلانات في روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

بعد إعلان شركة ابل وقف خدماتها في روسيا رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا، ها هي شركة غوغل تحذو حذوها وتوقف مبيعات إعلانات محرك البحث على منصاتها على الأراضي الروسية.

فقد أفادت الشركة بأنها أوقفت إعلاناتها مؤقتاً نظراً للظروف الاستثنائية، وأضافت أن الوضع يتطور بسرعة وأنها ستواصل مشاركة التحديثات عندما يكون ذلك مناسباً.

وسينطبق الحظر على محرك البحث ويوتيوب وشركاء النشر من أطراف ثالثة، وفق وكالة “رويترز”.

حجب قنوات يوتيوب

في موازاة ذلك، حجبت غوغل قنوات يوتيوب الخاصة بالمذيعين الروس، وروسيا اليوم، وسبوتنيك في أوروبا، بحسب “أسوشيتيد برس”.

وكانت شركة أبل أعلنت يوم الثلاثاء، أنها أوقفت كل مبيعات منتجاتها في روسيا ردا على العملية الروسية.

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وقف صادرات أبل

كذلك، حددت أبل عدداً من الخطوات، تشمل وقف كل الصادرات إلى قنوات مبيعاتها في روسيا.

وقالت الشركة إن “أبل باي” وخدمات أخرى جرى تقييدها، وفق “رويترز”.

وظل المستخدمون في روسيا حتى الإثنين قادرين على الوصول إلى “أبل ستور” على الإنترنت، لكن محاولات لشراء هواتف آيفون أظهرت أنها غير متاحة للتسليم.

يشار إلى أن قرار غوغل جاء فيما فرضت دول عدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مالية على أفراد وكيانات في روسيا، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد ليطال قطاعات رياضية وفنية.