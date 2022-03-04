محمد بن مسعود - الدمام - كيف تعرف انك معرض لنوبة قلبية ..اختبار بسيط يشخص حالة قلبك الصحية

تحدث النوبة القلبية عندما تتعطل الدورة الدموية للقلب بسبب انسداد الشرايين – سواء كان ذلك بسبب ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض الشريان التاجي.

مثل الكثير من أمراض القلب، فإن الفحوصات الدورية والتشخيص في الوقت المناسب هما مفتاح خفض خطر النوبة القلبية، وهناك بعض الاختبارات البسيطة التي يمكن أن تتنبأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية قبل ثلاث سنوات.

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اختبار بسيط لتشخيص مخاطر النوبات القلبية مسبقًا



تُستخدم اختبارات الدم في المستشفيات لتشخيص عدد كبير من الحالات، سواء كانت مخاطر الإصابة بالعدوى أو مرض السكري.

والآن وفقا لتقرير شبكة تايمز نيوز الهندية ” times news”، يمكن أن تلعب الاختبارات دورًا في تغيير قواعد اللعبة في تشخيص النوبات القلبية، لهذا، اكتشف الخبراء في المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال كوليدج لندن قياس بروتين سي التفاعل(CRP) حيث يمكن أن تعمل المستويات – وهي علامة على وجود التهاب – بشكل جيد في التشخيص مرض قلب يخطر ثلاث سنوات مقدما.

CRP هو بروتين موجود في الدم بعد إصابة الفرد بنوبة قلبية، في الوقت الحاضر ، ينظر الأطباء في نتائج اختبار الدم لمستويات التروبونين لتشخيص النوبة القلبية – وهو بروتين يُطلق في الدم عندما يتلف القلب.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يعطي اختبار الإنعاش القلبي الرئوي صورة أكثر تفصيلاً عن مخاطر الإصابة بأمراض القلب. لهذا ، تم تحليل بيانات من 250.000 مريض تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية مشتبه بها.

عادةً ما تكون مستويات بروتين سي التفاعلي 2 مجم / لتر أو أقل ، ومع ذلك ، عندما يرتفع هذا إلى 10-15 مجم / لتر مع تقرير إيجابي عن تروبونين ، كان هناك خطر أعلى بنسبة 35 % للإصابة بنوبة قلبية، تفتح هذه النتائج أيضًا الأبواب أمام علاج أكثر انسيابية للأزمة القلبية في المرضى الذين يعانون من التهاب قاتل محتمل.

اختبار العين لخطر الإصابة بنوبة قلبية



يمكن أيضًا تشخيص النوبة القلبية من خلال الانتباه إلى المخاطر في العين أيضًا، في وقت سابق ، طور العلماء نظام ذكاء اصطناعي يحلل عمليات المسح المأخوذة من الزيارات الروتينية لأخصائي البصريات.

في هذا ، حدد الخبراء هؤلاء المرضى الذين يعانون من أصغر تغيير في الأوعية الدموية في شبكية العين مما قد يشير إلى خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والنوبات القلبية.

وبتدريب علماء من جامعة ليدز ، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي قراءة فحوصات العين والتنبؤ بخطر الإصابة بنوبة قلبية قبل عام.