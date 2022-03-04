محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الحوثيون يلحقون هزيمة ساحقة بقوات علي محسن ويسيطرون على اول منطقة حدودية مع المملكة

أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم الخميس، تعرض قواتها لسلسلة ضربات جوية مكثفة في محافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بعد سقوط منطقة إستراتيجية كانت تتمركز فيها قوات الجيش والتحالف العربي بمدينة حرض بمحافظة حجة.

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وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم مليشيا الحوثي، إن طيران التحالف استهدف بنحو ثمان غارات جوية مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في مدينة حرض.

كما استهدف طيران التحالف بعدة غارات جوية تحركات وتعزيزات عسكرية للمليشيات الحوثية في مديرية حيران، كانت في طريقها إلى جبهة حرض.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية وميدانية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، تمكنت من السيطرة على منطقة “الحثيره” الواقعة على الحدود اليمنية ‎السعودية، بمديرية ‎حرض الحدودية.

وأشارت المصادر إلى أن منطقة “الحثيره” الإستراتيجية، كانت تتمركز فيها قوات الجيش الوطني وقوات تابعة للتحالف العربي.

وأوضحت المصادر أن المنطقة كانت تضم خط إمداد رئيس باتجاه مديرية ميدي الساحلية، ويمثل سقوطها بيد مليشيا الحوثي، خسارة كبيرة للجيش والتحالف العربي.

الجدير بالذكر عن هذه القوات تخضع مباشرة لاشراف الجنرال العجوز علي محسن الاحمر