محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : روسيا تقصف محطة نووية اوكرانية وخوف من تشيرنويل جديدة

تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً مكنت فرق الإطفاء الأوكرانية، صباح الجمعة، من إخماد حريق في مبنى بمحطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد والأكبر في أوروبا عقب اندلاعه الليلة الماضية نتيجة استهدافها بقصف روسي. ونشر جهاز الطوارئ التابع للحكومة الأوكرانية بيانًا على صفحته في موقع فيسبوك إنّه في الساعة 06:20 (04:20 ت غ)

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