محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية اليوم الجمعة إخماد الحريق الذي اندلع بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وقالت أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم إن القوات الروسية هاجمت المحطة وإن النيران اندلعت في مبنى تدريب مجاور لها مؤلف من خمسة طوابق.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – هيئة الطوارئ الأوكرانية: إخماد الحريق القريب من محطة الطاقة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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