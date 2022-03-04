اخبار الخليج – جونسون: على روسيا وقف هجومها على المحطة النووية الأوكرانية فورا

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إنه يتعين على القوات الروسية أن توقف هجومها على محطة أوكرانية للطاقة النووية فورا.

وتحدث جونسون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق البلاد.

ونقل داوننج ستريت عن جونسون قوله إن «تصرفات الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين المتهورة يمكنها أن تهدد الآن سلامة أوروبا كلها بشكل مباشر… ستبذل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لضمان عدم تدهور الوضع أكثر من ذلك».

وأضاف «اتفق الزعيمان على ضرورة وقف إطلاق النار».