شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مليوني جهاز فحص سريع لـ«كورونا» على المنشآت التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية د. ناصر الشلعان لـ ”الخليج 365” عن البدء في توزيع أكثر من مليوني جهاز من وحدات فحص المستضد السريع لفيروس «كورونا» على المنشآت التعليمية في المناطق والمحافظات، مشيرًا إلى أنها تمثل الدفعة الأولى من الوحدات الموزعة.

بيئة آمنة

وقال الشلعان: «إن توزيع وحدات فحص المستضد السريع لفيروس كورونا يأتي تماشيًا مع البروتوكولات الصحية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ولتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لأبنائنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، والجامعات والمعاهد والكليات التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني».

نشر وتعميموأضاف إنه تم نشر وتعميم دليل استخدام فحص المستضد السريع لفيروس كورونا في المنشآت التعليمية الصادر من هيئة الصحة العامة «وقاية»، وكذلك فيديو كيفية استخدام الفحص الذاتي لفيروس كورونا المُعد من قِبل وزارة الصحة على جميع المدارس.

إشراف ومتابعةمن ناحيتها، أنهت مدارس التعليم العام استعداداتها لأداء الطلاب اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، الأحد المقبل، وشكّلت لجانًا للإشراف والمتابعة لأداء المهام والأعمال المنظمة لسير الاختبارات، مع تسخير مرافق المدرسة كافة، من معامل وقاعات لاستيعاب جميع الطلاب، وتحقيق التباعد بين الطاولات.رسائل توعوية وشددت إدارات التعليم على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق ما ورد في دليل بروتوكولات الاختبارات الصادر من هيئة الصحة العامة «وقاية» في نسخته المحدثة، مع أهمية التأكد من جاهزية العيادة المدرسية وغرف العزل في المدرسة، إضافة إلى حث الطلاب وأولياء أمورهم، من خلال رسائل توعوية عبر قنوات الاتصال الرسمية، على عدم السهر وشرب المنبهات ومشروبات الطاقة، وتناول الغذاء الصحي والاستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية.

حالات طارئةوأشارت إلى ضرورة التأكد من توافر المقومات الحسية والصحية والنفسية للبيئة المدرسية الآمنة «الإضاءة الجيدة، وكفاءة أجهزة التكييف، وسلامة دورات المياه، وتوافر أدوات النظافة والتعقيم»، وتواجد الموجّه الصحي في العيادة المدرسية لاستقبال الحالات الطارئة والمشتبه بها والتعامل معها وفق البروتوكولات الوقائية، والتواصل مع أولياء الأمور والمركز الصحي القريب من المدرسة، ومرور الموجّه الصحي يوميا على لجان الاختبارات.

نماذج تشغيليةمن جهتها، أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن أداء الاختبارات في المدارس سيكون وفق النماذج التشغيلية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»؛ لضمان سلامة الجميع من حيث التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومَن يتعذر عليه أداء الاختبار من الطلاب والطالبات سواءً لمرض أو غيره من الظروف الخارجة عن الإرادة؛ سيتم إعادة جدولة اختبار آخر حضوري له مع بداية الفصل الثالث.

آلية الاختبارات كانت وزارة التعليم قد أعلنت عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم «الحكومي والأهلي والعالمي»، وذلك بأداء الاختبارات التحريرية حضوريًا لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الأحد القادم وتنتهي يوم 7 شعبان لمدة 5 أيام، مع تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، على أن تجرى الاختبارات في جلسة واحدة وألا تزيد على مادتين دراسيتين.

كشوف الدرجاتولفتت إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائيين، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 8 شعبان 1443هـ.