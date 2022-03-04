شكرا لقرائتكم خبر عن 216 ألف خدمة علاجية في مستشفى «الملك خالد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن، خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ 216.731 مستفيدا، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 102.158 مستفيدا، وبلغ عدد المنومين 7.976، فيما بلغ عدد العمليات في المستشفى 2.753، وذلك خلال العام الماضي.

على جانب آخر، تمكن الفريق الطبي بقسم المخ والأعصاب من إنقاذ شاب من نزيف بالمخ إثر حادث مروري، وبعد الفحوصات تبين وجود نزيف حاد خارج «الأم الجافية» بالجهة اليسرى في قاع الجمجمة، وعلى الفور بادر الفريق بإجراء تدخل جراحي ناجح استمر مدة 5 ساعات، تم خلاله فتح الجمجمة وتفريغ النزيف وإيقاف الشريان الذي تسبب في النزيف، وتكللت العملية بالنجاح، وجرت متابعة حالة المريض حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.