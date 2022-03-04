شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 407 إصابات جديدة.. و«الحرجة» 501 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 685 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 501، وحالتي وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 746.473 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 725.792، إضافة إلى 11.677 حالة نشطة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 9.004 حالات.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.