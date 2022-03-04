شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق التدابير الوقائية بصالونات الحلاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الميدانية على صالونات الحلاقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والامتثال للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس « كورونا ».

ونفذت البلدية جولة رقابية على مواقع الدبابات البرية بشاطئ نصف القمر؛ للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية، والتحقق من تطبيق معايير السلامة.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».