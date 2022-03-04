شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل 120 منشأة في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية غرب الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، برنامجا يتضمن زيارات ميدانية لإعادة تأهيل المنشآت، وذلك ضمن حرص البلدية على سلامة الأغذية، ما أسفر عن إعادة تأهيل وتطوير عدد 120 منشأة خلال الستة الأشهر الماضية.

وأحالت البلدية مطعما إلى برنامج إعادة التأهيل، وذلك ضمن جولات المراقبين الصحيين للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.