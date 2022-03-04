شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مستفيدا من «قوة إصرارك هو نجاحك» بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 80 فردًا، بين طالب ومعلم وكادر إداري، في البرنامج التدريبي «قوة إصرارك هو نجاحك»، الذي أقامته مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بصفوى؛ بهدف التهيئة النفسية للطلاب والتخلص من قلق وضغوطات الاختبارات.

وقال المدرب حاتم ظهران: إنه تم تنفيذ البرنامج لطلاب مدرسة تحفيظ القرآن، بحضور إدارة المدرسة، وعلى رأسهم مدير المدرسة إبراهيم آل إبراهيم، والكادر التعليمي، والبالغ عددهم 20 فردًا، إضافةً لأكثر من 60 طالبًا من الصف الثالث والرابع والخامس والسادس.

وبيّن ظهران أن البرنامج التدريبي تضمن نصائح مهمة للتخلص من التوتر الناتج من الاختبارات، وتهيئة نفسية وتقنيات وتدريبات مساعدة لهم في هذا الشأن.

وأثنى مدير المدرسة على هذا اللقاء الذي كان له بالغ الأثر في تهيئة نفوس الطلاب والمعلمين على حد سواء للفترة القادمة وهي الاختبارات.