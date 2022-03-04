شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. نصف مليون طالب يؤدون الاختبارات في 1819 مدرسة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، تحضيراتها لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، وأكملت 1819 مدرسة استعداداتها لاستقبال ما يزيد على 500 ألف طالب وطالبة لأداء امتحاناتهم التحريرية، بدءا من يوم الأحد المقبل.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن مدير عام التعليم د. سامي العتيبي، وجه مكاتب التعليم كافة في جميع المحافظات بتطبيق ومتابعة مؤشرات استعدادات جميع المدارس لفترة الاختبارات، والعمل على تنفيذ الأدلة الوزارية، وآليات العمل في الاختبارات، وتطبيق لائحة الاختبارات الجديدة، ومواعيد اختبارات المواد والفترات، وتجهيز لجان الاختبارات في كل مدرسة، وتفعيل الدعم الفني والإرشادي، وغيرها في كل مدرسة؛ لاستقبال أي حالة طارئة والتعامل معها.

وأضاف إن الاختبارات ستكون لمدة أسبوع دراسي كامل، تنتهي يوم الخميس المقبل، على أن يُقسم الطلاب والطالبات لمجموعات في اليوم الواحد وفقا للنماذج التشغيلية، وأن تكون في جلسة واحدة، ولا تزيد اختبارات اليوم الواحد عللى مادتين دراسيتين، لافتا إلى أن نتائج الاختبارات ستعلن للطلاب والطالبات بنهاية آخر يوم في الاختبارات الخميس المقبل.

واختتم الباحص بأن إدارة التعليم وضعت خططا إشرافية لمتابعة سير الاختبارات يوميا، تتكون من عدة لجان تشمل قيادات التعليم ومديري الإدارات، وأخرى على مستوى رؤساء الأقسام واللجنة الثالثة على مستوى مشرفي ومشرفات المواد في مكاتب التعليم للبنين والبنات، بما يضمن جودة الاختبارات ومتابعة عملياتها في المدارس كافة.