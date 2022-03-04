شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: رؤى حكيمة تعزز النمو الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن مشروع "تروجينا" التنموي العملاق يعزز المشروعات التنموية التي انطلقت في أرجاء المملكة في هذا العهد الزاهر، وكذلك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد وامتدادًا لما يوليه -يحفظه الله- من اهتمام ورعاية ودعم لكل ما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة".

ورفع أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله- بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن إنشاء "تروجينا" الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم وإستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.

وقال إن المشروع سيشكل إضافة مهمة ونوعية للمشاريع السياحية في المنطقة وفق رؤى عصرية متقدمة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستفادة من الثروات الطبيعية، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة، وتعزيز جودة الحياة التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية متعددة، إضافة إلى إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو.

وأشار سمو الأمير فهد بن سلطان إلى أن المشروع سيعود نفعه - بإذن الله - على كل أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة، الذين استبشروا بهذا المشروع وهم على يقين تام بما سيحققه من فرص للعمل، وما سيكون له من بُعد تنموي وسياحي لما فيه خير الوطن والمواطن، سائلاً الله "عز وجل" أن يديم على المملكة العزة والرفعة.