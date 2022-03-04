شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى: نتطلع لتحييد الخطر الحوثي على اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وما تضمنه بتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد الميليشيا بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، معربا عن تطلع المملكة لأن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال هذه الميليشيا الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين.

وقال خلال مشاركته في أعمال اجتماعات المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي في المملكة المغربية: «إن المملكة حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبها الشقيق، مع التأكيد على رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات العربية المتحدة، وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها»، مشيرًا إلى أن المملكة مستمرة بدعم جميع المبادرات والجهود على المستويَين الإقليمي والدولي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.

ونوه د. آل الشيخ خلال المؤتمر، بحرص المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، على الإسهام في دفع عجلة التنمية والاستثمار في دول القارة الأفريقية، بجانب دعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في هذه الدول.