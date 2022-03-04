شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. انطلاق ملتقى أبحاث الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الأربعاء المقبل، أعمال الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، والمعرض المصاحب بتنظيم من جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت شعار «التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة»، وتستمر أعماله لمدة يومين.

تحول رقمي

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى د. تركي العمرو أن الملتقى يعقد بمشاركة جمع من الباحثين الأكاديميين المتخصصين، والمهتمين بدراسات الحج والعمرة والزيارة وأبحاثها، وممثلي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، ورجال الأعمال والمستثمرين، والخبراء في مجال التحول الرقمي، والمؤسسات المالية والبنوك، والمؤسسات التعليمية، والقيادات الشابة المتخصصة في مجال التحول الرقمي.

تبادل التجارب

وبيَّن العمرو أن الملتقى يهدف إلى إبراز أهم التجارب والجهود للتحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الوعاء العلمي للنشر في التحول الرقمي، وتوفير بيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة، وتشجيع الابتكار والأبحاث العلمية في مجال خدمات القطاع، ويخدم الملتقى 16 هدفا إضافة إلى 7 برامج ضمن أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 المتعلقة بمنظومة وخدمات قطاع الحج والعمرة والزيارة، وخدمة ضيوف الرحمن.