شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «فتاة الخليج»:7 لجان لرعاية 1300 أسرة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برامج لدعم الأسر المنتجة وتعزيز مهارات معلمات رياض الأطفال

«المقبل»: الجمعية حريصة على نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية

تحجيج 391 أسرة بالمحافظة.. وتنشيط العمل التطوعي

إنشاء 20 مكتبة بالمدارس الحكومية

كشفت الرئيس التنفيذي لجمعية «فتاة الخليج» الخيرية النسائية بالخبر ابتسام الجبير عن كفالة وتدريب 308 من أيتام المحافظة، إضافة إلى وجود 7 لجان داعمة ترعى 1302 من الأسر ماديا ومعنويا، مشيرة إلى تنفيذ برامج أخرى تشمل التقوية الدراسية للأيتام، ودعم الأسر المنتجة من خلال 6 برامج للتدريب والتوظيف، بالإضافة إلى المساهمة في الخدمات التربوية لذوي الإعاقة، وتدريب معلمات رياض الأطفال، وتوفير مكتبات في 20 مدرسة حكومية، ودعم الفرص التطوعية.

وأوضحت أن قسم الموارد المالية، بالجمعية، هدف إلى دعم ميزانية الجمعية ومساندة اللجان في تفعيل أنشطتها، مشيرة إلى أن قسم كافل اليتيم، يقدم التدريب والفرص الوظيفية للأيتام، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتهيئة المسكن المناسب مع لجنة تحسين الأسر، وتنظيم محاضرات تربوية وتوعوية للأيتام.

التحصيل الدراسي

أشارت الجبير إلى تنفيذ برنامج نمو للتعليم «معك»، بالشراكة المجتمعية، ويهدف إلى تقوية الأبناء دراسيا، ليومين في الأسبوع بواقع ساعتين في اليوم لمدة فصل دراسي، لرفع المستوى التعليمي والتحصيلي.

وأضافت: إن الجمعية تشمل، أيضا، مركز عطاء الخير، لدعم وتدريب وتوظيف الأسر المنتجة، ويضم 6 برامج «الأسر المنتجة - الضيافة - التوظيف - القرض الحسن - الرعاية الصحية - التدريب والتأهيل»، ويتم دعم المركز من خلال لجنة عطاء الخير، التي تضم عددا من الأنشطة.

وتابعت أن الجمعية تضم مركز الرعاية النهارية المساهمة في تقديم الخدمات التربوية لذوي الإعاقة، ودعمهم ماديا ومعنويا، ويتم دعم المركز من خلال لجنة التعليم الخاص، التي تضم عددا من الأنشطة، مشيرة إلى مركز الطفولة المبكرة، الذي يعد أول منارة بالمنطقة الشرقية مؤهلة أكاديميا بالبرامج التعليمية، ويحتوي على 4 أقسام تشمل تعليم وتدريب معلمات رياض الأطفال، الذي يقدم 3 برامج: دبلوم تربية تخصص رياض الأطفال، برنامج شهادة في التدريس، برنامج الإشراف التربوي، إضافة إلى أقسام روضة الأطفال النموذجية، والخدمات التربوية، والوسائل التعليمية والنشر.

لجان داعمة

وأشارت إلى أن اللجنة الاجتماعية، تعد اللجنة الأم، من بين 7 لجان، ترعى 1302 من الأسر وتحقق الدعمين المادي والمعنوي لجميع المستفيدين من مساعدات مادية وعينية، إضافة إلى اللجنة الصحية لرفع المستوى الصحي للأسر من خلال المحاضرات التوعوية والخدمات العلاجية، بالمشاركة مع الجهات الحكومية والأهلية المختصة. والأنشطة المتعددة، وكذلك اللجنة الدينية الثقافية، التي تسهم في توعية وتثقيف أسر الجمعية والمجتمع من خلال أنشطة وبرامج توعوية وبرامج مستديمة طوال السنة، وقد تم تحجيج 391 أسرة وإنشاء وتأسيس 20 مكتبة في مدارس حكومية، كما تشمل الجمعية أيضا، اللجنة الفنية، التي تستهدف سيدات المجتمع، وتسعى إلى تنمية وتطوير مواهبهن الفنية، وتتيح لهن فرصة الابتكار والتصميم وعرضها في المعارض والملتقيات، إضافة إلى لجنة عطاء الخير الداعمة لمركز عطاء الخير وتنفذ عددا من الأنشطة والبرامج، وكذلك لجنة التعليم الخاص الداعمة لمركز الرعاية النهارية، ولجنة كافل اليتيم الداعمة لقسم كافل اليتيم.

أقسام حديثة

أوضحت أن الأقسام الحديثة للجمعية، شملت تأسيس قسم وحدة التطوع، الذي يهتم بالعمل التطوعي، ويحث عليه من خلال استقطاب المتطوعين وتسكينهم ومساندتهم وتوفير بيئة جاذبة لهم، وطرح فرص تطوعية شهرية وتوثيق ساعاتهم التطوعية من خلال منصة العمل التطوعي، علما بأن الجمعية تهتم بالتطوع منذ تأسيسها وتحث عليه، ولكن تم توثيق الوحدة بشكل رسمي بعام 2021م.

وأكدت مواكبة أهداف الجمعية لرؤية المملكة 2030 في تحقيق مستهدفاتها بالقطاع الثالث، والحرص على أن تصبح الجمعية أحد محاور شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة.

مخرجات متميزة

من جهته، أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بمخرجات الجمعية من خلال لجانها ومراكزها، والمنجزات التي حققتها على المستويين الداخلي والخارجي من خلال منتجات ومشاريع المستفيدات.

وقال خلال زيارته الجمعية: إن ما وجده من مخرجات يحقق أعلى درجات الحوكمة، والجمعية تحقق أفضل المنتجات والمشاريع والبرامج لمستفيديها، وحريصة على نقلهم من الرعوية إلى التنموية.

وأضاف المقبل: سرني ما سمعته على لسان بعض المستفيدات وما شاهدته على الأركان من منتجات تثبت مهارة وقدرة شابات الوطن على الإنتاج، وقدرتهن على عملية إعادة تدوير المنتجات، التي تحمل علامات تجارية بشكل يحقق الاستدامة المالية للجمعية، كما سعدت بالحماس والعطاء الذي وجدته من مؤسسي هذه الجمعية ومنسوبيها ومتطوعيها، مؤكدًا حرص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إدارة هذه الجمعية باحترافية ونوعية، مشيدًا بما يعملون عليه من مستهدفات وفقًا لرؤية المملكة 2030، وبنظرتهم الشاملة والبعيدة لما يريدون تحقيقه من أهداف واضحة، حيث ساعدهم ذلك على تحقيق هذه الإنجازات.

حرف يدوية

أوضح مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد، أن جمعية «فتاة الخليج»، وما تقدمه للمستفيدين من خدمات نقلة نوعية، إذ تحقق المنتجات والمشاريع والمهن الحرفية والمشغولات اليدوية لمستفيدي الجمعية، الأثر المستدام.

وقال العبيد: رأينا نماذج وتجارب جميلة من بعض الأسر وأسعدتنا كثيرًا، وحرصت الجمعية على تنوع حالات مستفيديها كالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تنوعت بخدماتها المقدمة، وهو ما يضيف أثرا فعالا للمنطقة الشرقية، ويحقق مستهدفات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وجود مشاريع نوعية تفيد الوطن والمواطن، بجهود ذاتية.