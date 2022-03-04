وكيل “الشؤون الإسلامية” تلتقي القنصل العام للمملكة في دبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقت وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، في دبي، اليوم، القنصل العام للمملكة في مدينة دبي والإمارات الشمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله المطوع، وذلك في إطار زيارتها الحالية لاستلام جائزة الشرق الأوسط للحكومة والمدن الذكية، نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشادت القاسم بجهود القنصلية في التعاون مع الوزارة في كل ما يخدم العمل الإسلامي، فيما هنأ المطوع، وزارة الشؤون الإسلامية بحصولها على جائزة الشرق الأوسط للحكومة والمدن الذكية في فئة المحتوى الذكي في دورتها الحالية الـ 27 بإمارة دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي، ورسالة مكتب الدعوة والإرشاد في دبي، كما جرى تبادل الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.

من جهة أخرى، زارت وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، مركز الدعوة والإرشاد التابع للوزارة بإمارة دبي وأكدت أهمية تفعيل التقنية في رسالته لتقديم الخدمات النوعية للمستفيدين، كما زارت جناح المملكة المشارك في معرض “إكسبو دبي 2020″، وعدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، مؤكدةً أن جناح المملكة يعد مفخرة حقيقية، حيث تنوع ثقافات المملكة من حيث تنوع الطبيعة، وتنوع مجالات الرؤية من جميع النواحي الزمانية والمكانية والرؤى والبرامج.