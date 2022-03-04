محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. أوكرانيا تعثر على خطة سرية تركها الجنود الروس تظهر خطة الحرب الخطيرة التي رسمها بوتين

اليمن السعيد – وكالات : قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها عثرت على خطط معركة سرية خلفها الجنود الروس، أظهرت أن موسكو تخطط لحرب تستمر 15 يوما. وأضافت الوزارة أن الوثائق التي تم الاستيلاء عليها نشرت على فيسبوك وأظهرت خططا حربية لإحدى وحدات الكتيبة التكتيكية لأسطول البحر الأسود الروسي. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً تضمنت الوثائق التي عثر عليها القوات الأوكرانية “خريطة للغزو” وجدول إشارات مشفرة وقائمة بأسماء أشخاص، وفقا لموقع “بزنس إنسايدر”. وعزت وزارة الدفاع الأوكرانية الفضل في الحصول على هذه الوثائق إلى “الإجراءات الناجحة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية”، مشيرة إلى أن “المحتلين الروس لا يخسرون المعدات والقوى البشرية فقط بل يتركون خلفهم وثائق سرية بسبب الذعر”.

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