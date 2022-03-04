محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لن تصدق كيف رد وزير الخارجية الروسي على مذيعة بريطانية سألته “كيف تنام ليلًا والقنابل الروسية تقتل الأطفال في أوكرانيا؟”
بثت القناة الرابعة البريطانية، لقطات من الحوار الذي أجرته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، وتداعيات ذلك على أوروبا والعالم.
وسألت المذيعة “لافروف”: “كيف تنام ليلًا وأنت تعلم أن القنابل والرصاص الروسي يقتل الأطفال في أوكرانيا؟”.
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وأجاب وزير الخارجية الروسي؛ متهمًا الغرب بازدواجية المعايير، قائلًا: إن “قنابلهم قتلت مئات الآلاف في العراق وليبيا وغيرها”.
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