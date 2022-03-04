محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. سعودي مقيم في أوكرانيا يوثق مخبأه داخل قبو مزرعة في كييف عند القصف الروسي

وثق مواطن سعودي مقيم في العاصمة الأوكرانية “كييف” مقطع فيديو لحياته اليومية داخل مزرعة والقبو الذي يلجأ إليه عند القصف. وقال المواطن أن المزرعة التي يعيش يوجد بها قبو بني من أيام الحقبة السوفيتية، مشيرًا إلى أنه كان يستخدم كمستودع لتخزين الطعام. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وتابع من خلال الفيديو أنه أصبح يستخدم القبو في الملابس الثقيلة لحمايته من البرد الشديد عند تساقط الثلوج كما حرص على تخزين بعض الأطعمة القابلة للتخزين.

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