اخبار الرياضه السعوديه فرحة الكبار

محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الاتحاد انفراده بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تخطيه ضيفه ضمك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في افتتاحية لقاءات الجولة 23 لدوري المحترفين.

شهد اللقاء سيطرة اتحادية في الشوط الأول ووقف الحظ أمام الاتحاد، إذ تصدت العارضة الضمكاوية لثلاث كرات اتحادية، كما أنقذ المدافع فاروق شافعي انفرادتين للاتحاد، فيما تألق الحارس مصطفى زغبة في التصدي لهجمتين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني وضع البديل فهد المولد بصمته التهديفية بإحرازه للهدف الأول للاتحاد بعد تمريرة ذكية من رومارينهو سددها المولد أرضية خادعة على يسار زغبة (د: 75)، وبعد أربع دقائق عاد رومارينهو ليصنع الهدف الثاني بعد أن لعب كرة ذكية داخل منطقة الجزاء الضمكاوية انبرى لها عبدالرحمن العبود وغمزها بقدمه في المرمى كهدف ثان للاتحاد (د:79)، وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم اللقاء الألماني باستيان دانكرت ركلة جزاء لضمك تقدم لها الهداف ايميليو زيلايا ليحرز الهدف الأول لضمك (د: 90+3)، وشهد اللقاء ظهور البطاقة الحمراء للاعب ضمك مازن أبو شرارة وللاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود لتشباكهما بالأيدي (د: 90+10)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الـ 17 في الدوري ويصل للنقطة 54 وينفرد بصدارة الدوري، فيما تلقى ضمك الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 36 نقطة وفي المركز الخامس.

وفي الرياض انتصر فريق الهلال على جاره النصر برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود ضمن نفس الجولة ٢٣.

شهد اللقاء تفوقاً هلالياً توجه لاعبوه برباعية أتت عن طريق كل من: ماتيوس بيريرا (د: ١٦)، وسالم الدوسري هدفين (د: ٣٤، ٤٥+٢)، وأوديون إيغالو (د: ٧٥)، وتحصل مدافع النصر فوينيس موري على بطاقة حمراء (د: ٦٣).

وبهذه النتيجة يحقق الهلال الفوز الحادي عشر ويصل للنقطة ٤٠ وفي المركز الرابع، فيما تلقى النصر الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند ٤٤ نقطة وفي المركز الثاني.