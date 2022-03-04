شهد اللقاء سيطرة اتحادية في الشوط الأول ووقف الحظ أمام الاتحاد، إذ تصدت العارضة الضمكاوية لثلاث كرات اتحادية، كما أنقذ المدافع فاروق شافعي انفرادتين للاتحاد، فيما تألق الحارس مصطفى زغبة في التصدي لهجمتين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني وضع البديل فهد المولد بصمته التهديفية بإحرازه للهدف الأول للاتحاد بعد تمريرة ذكية من رومارينهو سددها المولد أرضية خادعة على يسار زغبة (د: 75)، وبعد أربع دقائق عاد رومارينهو ليصنع الهدف الثاني بعد أن لعب كرة ذكية داخل منطقة الجزاء الضمكاوية انبرى لها عبدالرحمن العبود وغمزها بقدمه في المرمى كهدف ثان للاتحاد (د:79)، وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم اللقاء الألماني باستيان دانكرت ركلة جزاء لضمك تقدم لها الهداف ايميليو زيلايا ليحرز الهدف الأول لضمك (د: 90+3)، وشهد اللقاء ظهور البطاقة الحمراء للاعب ضمك مازن أبو شرارة وللاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود لتشباكهما بالأيدي (د: 90+10)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.
وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الـ 17 في الدوري ويصل للنقطة 54 وينفرد بصدارة الدوري، فيما تلقى ضمك الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 36 نقطة وفي المركز الخامس.
وفي الرياض انتصر فريق الهلال على جاره النصر برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود ضمن نفس الجولة ٢٣.
شهد اللقاء تفوقاً هلالياً توجه لاعبوه برباعية أتت عن طريق كل من: ماتيوس بيريرا (د: ١٦)، وسالم الدوسري هدفين (د: ٣٤، ٤٥+٢)، وأوديون إيغالو (د: ٧٥)، وتحصل مدافع النصر فوينيس موري على بطاقة حمراء (د: ٦٣).
وبهذه النتيجة يحقق الهلال الفوز الحادي عشر ويصل للنقطة ٤٠ وفي المركز الرابع، فيما تلقى النصر الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند ٤٤ نقطة وفي المركز الثاني.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه مرام اليحيا لـ«عكاظ»: التايكوندو ليست دفاعا عن النفس
- اخبار الرياضه السعوديه خبز الفقراء بعد الاعتزال
- وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد أكّد الدور الريادي للمملكة في حمل لواء الإسلام ونشر منهج الوسطية
- فرنسا تصادر يختًا مملوكًا لرئيس مجموعة روسنفت الروسية
- يسحب مترو الأنفاق بذراعيه ويدخل غينيس أقوى رجل في العالم
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه فرحة الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.