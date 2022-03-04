اخبار الرياضه السعوديه مرام اليحيا لـ«عكاظ»: التايكوندو ليست دفاعا عن النفس

محمد بن مسعود - الدمام - ربما دخلت الهوايات ضمن الصفات التي يتوارثها الناس، على الأقل في المثال الذي نستضيفه اليوم في «عكاظ»، فقد بدأت لاعبة التايكوندو مرام اليحيا رياضتها في صالة الألعاب الرياضية التي تعلمت فيها والدتها من قبل، وكان هناك فصل صغير للتايكوندو، فسألت أمها إذا كان بإمكانها تجربته بسبب شكله الممتع، فتم انضمامها إليه ولم تتوقف بعد ذلك. وقد اختارت التايكوندو تحديدا كرياضة مفضلة لها لأنها رياضة تستخدم الاحترام والانضباط ولأن الركلات والحركات فيه جميلة.

سألناها في البدء عن إنجازاتها في التايكوندو فقالت إنها حصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة الرياض (1 يناير ٢٠٢٢)، وحصلت على الميدالية الذهبية في كيروقي، والفضية في بومسي، وشاركت أيضاً في جدة أغسطس ٢٠٢١ وحصلت على الميدالية الذهبية في كيروقي، وشاركت في كأس الفجيرة العربية وحصلت على الميدالية البرونزية، وبذلك أصبحت أول ناشئة سعودية تفوز بميدالية في مسابقة دولية.سعادة ومرح

• ما تقييمك وشعورك تجاه مشاركتك في كأس الفجيرة العربية؟•• كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، لقد كان لدي الكثير من السعادة والمرح، على الرغم من أنها كانت أول مسابقة دولية لي وكنت خائفة.

• وما هي أقرب الجوائز التي حزت عليها إلى قلبك؟

•• هي بالتأكيد الميدالية البرونزية في كأس الفجيرة العربية لأنها كانت إنجازا هائلا بالنسبة لي.

• أين كانت أول بطولة فعلية شاركت فيها؟•• كانت في جدة وبالتحديد في مارس ٢٠١٩.

• من هو مثلك الأعلى في هذه الرياضة؟

•• إنها اللاعبة أدريانا سيريزو من إسبانيا، وهي الفائزة بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية، وأعتبرها مثلي الأعلى لأنها تتمتع بروح رياضية مذهلة، كما أنها لاعبة رائعة.

• ما أمنيتك لرياضة التايكوندو في المملكة؟

•• أتمنى أن تشارك بلادنا في الألعاب الأولمبية وتفوز بميدالية ذهبية.

بين الدراسة والرياضة

• هل وجدتِ تعارضا بين الدراسة وممارسة التايكوندو؟•• معظم الناس يقولون إن ممارسة الرياضة قد تجعل درجاتك أقل، ولكن في الواقع أجد ممارسة التايكوندو أمرا مفيدا للدراسة، لأننا في بومسي نستخدم مهارة الحفظ لدينا كثيرا مما يساعدني في المدرسة ويساعدني أيضا في تحديد وإدارة وقتي مع الدراسة.

• ما شعورك تجاه النقد الذي يتم توجيهه لك؟

•• ما زلت لم أجرب أي نقد من أي شخص، لكن حتى لو واجهت أي نقد فلن أجعل ذلك يوقفني.

• ما جوانب المتعة التي تجدينها في التايكوندو؟

•• الاحترام والانضباط اللذان تتمتع بهما هذه الرياضة، وكذلك الدخول في منطقة القتال والاستماع إلى مشجعي فريقك وهم يهتفون لك.

• شعورك تجاه ما تحقق لك من التايكوندو؟•• كان من المذهل أن أحظى بالمشاركة مع المنتخب وإعطائي فرصة المنافسة وقدموا لنا كل الأشياء التي نحتاجها للمنافسة مثل مكان للإقامة والطعام، والأهم من ذلك الدعم والتشجيع.

• ما الصعوبات التي واجهتك في مشاركاتك مع المنتخب؟•• أبرزها الضغط الناتج عن الدخول في المباراة وكذلك الخوف من الإصابة وعدم بذل قصارى جهدي.

مزايا متعددة

• حدثينا عن مزايا رياضة التايكوندو التي قد لا يعلمها الكثيرون.•• التايكوندو ليست رياضة فحسب، بل هي أسلوب حياة، هيكل وانضباط التايكوندو كرياضة يجعلها مختلفة عن الرياضات الأخرى. ومعظم الناس يرون التايكوندو على أنها رياضة للدفاع عن النفس فقط ولكن في الواقع هي أكثر من ذلك بكثير.

• سمعنا أنك تشجعين أيضا كرة القدم.. ما هو فريقك المفضل يا ترى؟•• محليا فريقي المفضل هو الهلال، أما عالميا فأنا أشجع باريس سان جيرمان لأنه يضم معظم أفضل اللاعبين.

• كلمة ختامية.•• شكرا لاستماعكم واهتمامكم. لقد استمتعت بمشاركة رحلتي في التايكوندو وآمل أن يأتي المزيد.