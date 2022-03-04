اخبار الرياضه السعوديه خبز الفقراء بعد الاعتزال

الكثير اعتزل ورصيده ميداليات وقمصان وسجل بطولات، ولكن دون رصيد مادي وللأسف هناك لاعبون حالياً تحت خط الفقر وظروف هؤلاء اللاعبين المادية صعبة جداً ومتعففين يعيشون بذكريات ألقاب جميلة كالأنيق، والرادار، والشبح، والفلتة، لم تكن عبارات الثناء أو هذه الألقاب علامة تجارية تسندهم في مواجهة الحياة، والمؤسف أن الكثير منهم يعانون من نكران وجحود المجتمع الرياضي لهم، فرغم كل الجماليات لوجه اللعبة وقوانينها إلا أن لها وجهاً آخر بعد الاعتزال كثيراً (ما يقتل المتعة) بقصص النهايات الحزينة لمن كانوا يوماً سبباً لتلك المتعة.
آخر صدى..
هل هناك مكافأة نهاية خدمة للاعبين تستقطع من رواتبهم تعطى لهم بمجرد إعلان الاعتزال؟ إذا لم تكن موجودة
أتمنى أن يشرع لها نظام.
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