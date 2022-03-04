وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد أكّد الدور الريادي للمملكة في حمل لواء الإسلام ونشر منهج الوسطية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حواره مع مجلة أتلانتيك، أكّد للعالم الدور الريادي الذي تضطلع به قيادة المملكة في حمل لواء الإسلام، ونشر منهج الوسطية، والتصدي للتطرف والكراهية والإرهاب.
وأضاف آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر”، أن ولي العهد أكد السياسة الواضحة والشفافة لمختلف القضايا الدولية والإقليمية والمواقف الراسخة.
وتابع وزير الشؤون الإسلامية “أن مقابلة ولي العهد في مجلة أتلانتيك تُجسّد قوة الحضور الذي يمتلكها سموّه، والرؤية الثاقبة، والنظرة المستقبلية”.
وأشار آل الشيخ إلى أن الحوار كان تركيزًا على الثوابت التي قامت عليها المملكة، وعزمًا على مواصلة الحرب على الفساد والجماعات المتطرفة التي أساءت للإسلام، وإبراز دور القيادة تجاه الوطن والمواطن.
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