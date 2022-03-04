فرنسا تصادر يختًا مملوكًا لرئيس مجموعة روسنفت الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس مصادرة يخت تابع لشركة مرتبطة بإيغور سيتشين، رئيس مجموعة روسنفت النفطية الروسية، في حوض لبناء السفن في لا سيوتا في جنوب فرنسا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أن «الجمارك الفرنسية صادرت اليخت (أموري فيرو) في سيوتا كجزء من تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا». وأوضحت أن هذا اليخت «تابع لشركة يعتبر إيغور سيتشين، مدير روسفنت، مساهمًا رئيسيًا فيها».

ووقعت المصادرة التي نفذها عناصر في الجمارك، ليل الأربعاء الخميس في حوض بناء السفن في لا سيوتا (بوش دو رون) بعد ساعات من عمليات التفتيش.

وتوقف هذا اليخت الفاخر الذي وصل إلى لا سيوتا في 3 يناير والذي يبلغ طوله 86 مترًا في هذا الحوض لإجراء إصلاحات. وكان من المفترض أن يبقى هناك حتى 1 أبريل.

وأضافت الوزارة، «في وقت التفتيش، كان اليخت يقوم بترتيبات الإبحار بشكل عاجل، دون استكمال الأعمال المخطط لها» ما دفعها إلى منعه من التحرك.

وكتب وزير الموازنة الفرنسي أوليفييه دوسو المسؤول عن الجمارك على تويتر «كجزء من تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ودعمًا لأوكرانيا، قمنا بمصادرة هذا اليخت».

وهذا اليخت هو السفينة الثالثة التي تعترضها فرنسا في إطار الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.