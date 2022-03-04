بتبرّعه بالدم.. حيوان ينقذ 84 من الحيوانات الأليفة

محمد بن مسعود - الدمام - هل سمعتم عن كلاب تتبرع بالدم؟! هنالك الكثير حقًا، وقد برز من بينهم «آرني» الذي قد يراه البعض مجرد كلب صيد عادي، بيد أنه «أهم متبرع بالدم وقد أنقذ أكثر من 80 من أصدقائه الحيوانات» بتبرعه بعشر ليترات من الدم تقريبًا، قبل أن يتقاعد مؤخرًا بعد أن بلغ تسع سنوات.
وذكر موقع «ميرور» البريطاني أن آرني خضع لأول جلسة للتبرع بالدم في بنك الدم الخاص بالحيوانات الأليفة، بعد أن قرأت صاحبته رايتشل ماك فارلاين نداءً للتبرع بالدم لفئة محددة من الكلاب عام 2015.
وعلقت الشابة البالغة من العمر 36 عامًا على الأمر، معربة عن دهشتها بالقول: «إنه لأمر مذهل عدد الأشخاص الذين لم يسمعوا قط عن كلاب تقوم بالتبرع بالدم».
إلا أن كلبها آرني اضطر للتقاعد اليوم بعد أن بلغ تسع سنوات، وهو الحد المسموح به للتبرع.
يذكر أن للكلاب فصيلتي دم سلبية وإيجابية، لكن الغالبية الساحقة ذات فئة دم إيجابية.
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