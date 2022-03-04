2029 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 9981 في يوم 3 مارس 2022، أظهرت تسجيل 2029 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 2418حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 494414.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 25743حالة، منها 32حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و16 حالة في العناية المركزة.