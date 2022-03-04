اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات بين البحرين وأمريكا تستند إلى أفقٍ رحبة من التعاون الاستراتيجي والشراكات الوطيدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستند إلى أفقٍ رحبة من التعاون الاستراتيجي والشراكات الوطيدة، لافتاً سموه إلى الحرص على مواصلة تطوير مسارات التعاون الثنائي بين البلدين والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة لتنميته في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك لدى لقاء سموه، حفظه الله، السيدة سوزان كلارك، الرئيس والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نوه سموه بعلاقات الشراكة المتينة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تشهده من تطور متنامٍ على كافة الأصعدة، لافتاً إلى ما ستشكله منطقة التجارة الأمريكية بمملكة البحرين من بيئة خصبة لخلق فرص ذات قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والدفع به إلى آفاق أرحب وتعزيز التجارة البينية بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع على صعيد الاقتصاد العالمي.