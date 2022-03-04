اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين البحرين وأمريكا في القطاع المالي والمصرفي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تتسم به من تطور مستمر في مختلف المجالات، منوهًا سموه بأهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في القطاع المالي والمصرفي بما يسهم في نمو اقتصاد البلدين.

جاء ذلك لدى استقبال سموه، حفظه الله، اليوم، السيد دانيل بينتو، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات لبنك جي بي مورغان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار سموه إلى الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات المالية والمصرفية في رفد الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، منوهًا بأهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والدفع بمسارات العمل الثنائي نحو أفق أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.