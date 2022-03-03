فرنسا تعلن تعليق العمل بجواز التطعيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلن جان كاستكس، رئيس الحكومة الفرنسية، أن حكومته قررت تعليق العمل بجواز التطعيم و إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة باستثناء المواصلات العامة، اعتبارا من 14 مارس الجاري، مرجعا ذلك لما أسماه “تحسن الوضع الصحي منذ عدة أيام”.
وبحسب رئيس الحكومة الفرنسية، سيظل تصريح الصحة ساريا في المؤسسات الصحية، مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين، وكذلك إلزامية التطعيم لمقدمي الرعاية.
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