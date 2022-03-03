رحيل مجيد البقلاوة بعد مسيرة حافلة في رياضة الفروسية والتعليق الرياضي

محمد بن مسعود - الدمام - فقدت رياضة الفروسية البحرينية المعلق الرياضي مجيد البقلاوة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجال رياضة الفروسية، خصوصا التعليق الرياضي على منافسات رياضة الخيل.

وسادت أجواء الحزن الأسرة الرياضية بشكل عام ومنتسبي رياضة الفروسية بشكل عام.

ويُعد مجيد البقلاوة أحد أشهر المعلقين الرياضيين في رياضات الفروسية، بعد أن تعلق بسباقات الخيل منذ سنوات طويلة، ويرتبط بعلاقة طيبة مع الملاك والمربين والفرسان في مختلف رياضات الفروسية، إذ أسهم مع مجموعة من المهتمين في تأسيس أول لجنة بحرينية متعلقة بتنظيم سباقات الخيل والقدرة تحت مسمى «جمعية هواة سباق الخيل».

وأعرب الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ومنتسبي رياضة الفروسية عن بالغ التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد مجيد البقلاوة الذي بذل جهودا بارزة طوال الفترة الماضية مع الاتحاد في مختلف الأنشطة التي نظمها الاتحاد خصوصا سباقات القدرة، إذ كان حاضرا في بداية الموسم الحالي قبل أن يتعرض لوعكة صحية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.