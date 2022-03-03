البحريني عبدالعال والسعودي الثقبي يبلغان نهائي زوجي فوق 35 سنة

محمد بن مسعود - الدمام - أقيمت يوم أمس الخميس منافسات الدور ربع النهائي لبطولة البحرين الدولية للتنس للرواد فوق 35 سنة وفوق 45 سنة وفوق 55 سنة، المقامة حاليا في ضيافة الاتحاد البحريني للتنس، وتستمر منافساتها حت السادس من مارس الجاري.

وفي فئة فوق 35 سنة، حجز كل من السعودي عمر الثقبي والفلبنيين جريكو بوهول وأريل بالادينو وجاني سوكوينو مقعدهم في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وجاء تأهل اللاعب السعودي عمر الثقبي لنصف النهائي على حساب لاعب أروبة مايكل نينابر بنتيجة 6/‏0 و6/‏0، وسيلتقي الثقبي في نصف النهائي مع الفلبيني جريكو بوهول الذي تأهل على حساب البحريني خالد العباسي 6/‏2 و6/‏0.

وفي مباراة نصف النهائي الآخر سيلتقي الفلبيني اريل بالاديفينو الذي تغلب مواطنه ميلفو سوكويرا 6/‏1 و6/‏0 مع الفلبيني الآخر جانجي سوكوينو الذي تخطى الباكستاني سلمان حسن بنتيجة 6/‏3 و6/‏2 في الدور ربع النهائي.

وضمن منافسات مسابقة فوق 45 سنة، تأهل اللبناني حسين بدر الدين بعد فوزه على الباكستاني محمد هارون أشرف 6/‏3 و6/‏2، وسليتقي مع الهندي فينيت ياش الذي تغلب على السعودي خليل الأرناؤوت 6/‏4 و7/‏5.

كما تأهل الكويتي أحمد دشتي لنصف النهائي بفوزه على الفلبيني رونالدو أنتشين 6/‏1 و6/‏3، وسيلتقي دشتي مع الكندي ناصر مقصود.

وفي مسابقة فوق 55 سنة، تأهل الهولندي فرنك لاربي للدور نصف النهائي بعد فوزه على السعودي عبدالله السالم 6/‏0 و6/‏0، وسيلتقي لاربي مع اللاعب الهندي كاسيوس بيريرا الذي أقصى اللاعب السعودي جمال السلمان بعد مباراة ماراثونية جاءت نتائج أشواطها 6/‏3 و1/‏6 و10/‏8.

كما تأهل البريطاني جوزيف هنريكس لملاقاة الهندي ستالين جوزيف الذي تغلب على السعودي معتز مشهور 6/‏3 و1/‏6 و10/‏7 في مباراة النصف نهائي الثانية للمسابقة.

وفي منافسات الزوجي، تأهل البحريني بدر عبدالعال وزميله السعودي عمر الثقبي للمباراة النهائية بعد فوزهما على الثنائي الفلبيني اريل بالاديفينو وميلفو سكويرا 6/‏0 و6/‏1، كما تأهل الفلبينيان جريكو بوهو وجانجي سوكوينو للمباراة النهائية بفوزهما على الثنائي المكون من البحريني عمار الوزان والفلبيني ليويد فريدريك بنتيجة 6/‏0 و6/‏0 في الدور نصف النهائي.

وسيكون نهائي زوجي فوق 45 سنة عربيا خالصا، وذلك بعد تأهل الزوجي المكون من السعودي اشتكار النمر واللبناني حسين بدر الدين اثر فوزه على الثناني المكون من البحريني نادر عبدالعال ةالفلبيني جونثان فيرنانديز 7/‏6 و6/‏1، بالإضافة إلى تأهل الثنائي المكون من السعودي جمال العشبان والكويتي أحمد دشتي بعد فوزه على الثنائي الهندي بارديب نهندهاري وفينيت ياش 6/‏1 و6/‏2 في الدور نصف النهائي.