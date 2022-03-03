الكوهجي يستقبل إسحاقي ويشيد بإنجازات كرة اليد البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس مصطفى الكوهجي بالإنجازات التي حققتها كرة اليد على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي والأولمبي، لتكون مفخرة للوطن في كل محفل خارجي.

جاء ذلك لدى استقباله علي عيسى اسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد بمكتبه في مقر اللجنة الأولمبية بضاحية السيف.

ورحب الكوهجي برئيس الاتحاد وهنأه بمناسبة تأهل منتخب رجال اليد لبطولة العالم 2023 التي ستقام في السويد وبولندا للمرة السادسة في تاريخه، واطلع على خطط وبرامج الاتحاد وفي مقدمتها مشاركة منتخب الشباب في البطولة الآسيوية التي ستحتضنها مملكة البحرين خلال صيف العام الجاري.

وأكد الكوهجي اهتمام اللجنة الأولمبية بإعداد وتحضير منتخب كرة اليد للرجال للمشاركات القادمة، المتمثلة في آسياد هانغتشو 2022 وبطولة العالم 2023 والتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، معربا عن أمله في تكرار الإنجاز بالوصول إلى الأولمبياد بعد المستوى المشرف الذي قدمه منتخب المحاربين بأولمبياد طوكيو 2020 وتأهله لدور الثمانية.

من جهته، أعرب علي عيسى إسحاقي عن خالص شكره وتقديره للجنة الأولمبية البحرينية على ما تقدمه من دعم ومساندة لمنتخبات كرة اليد، مؤكدا حرص الاتحاد لإعداد المنتخبات بأفضل صورة لمواصلة حصد الإنجازات المشرفة للوطن.

وقد استقبل الأمين العام عبدالله عبدالسلام رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد للنهوض برياضة الترايثلون التي تعد واحدة من الألعاب الأولمبية، منوها بإنجازات اللعبة وما حققته من نجاحات بارزة.

وبحث الكوهجي مع عبدالسلام برامج الاتحاد ومشاركاته الخارجية القادمة وخططه المتعلقة بتحضير المنتخبات الوطنية لخطف احدى بطاقات التأهل لأولمبياد باريس 2024، منوها بأهمية مضاعفة الجهود وتوفير كل مستلزمات الرعاية الفنية والإدارية للاعبي الترايثلون بهدف بلوغ الأولمبياد، وأكد دعم اللجنة الأولمبية للإتحاد لتحقيق أهدافه وتطلعاته.

بدوره، تقدم عبدالله عبدالسلام بخالص الشكر والتقدير للجنة الأولمبية على ما تبذله من جهد في سبيل تذليل كل العقبات أمام الاتحادات الرياضية، مشيرا إلى حرص الاتحاد لبذل كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق الإنجازات التي تعلي راية الوطن.