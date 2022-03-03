6 مسابقات تنافسية تنتظر الفرسان في بطولة ألبا لقفز الحواجز اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، تنطلق صباح اليوم الجمعة 4 مارس 2022 منافسات بطولة «ألبا» لقفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بدعم شركة ألمنيوم البحرين ألبا، وهي البطولة الثامنة لموسم قفز الحواجز هذا الموسم، ومن المقرر أن تنطلق عند الساعة 8:30 صباحا مسابقات فئة الناشئين ومسابقات الكبار خلال الفترة المسائية وذلك على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة، وينتظر أن تشهد البطولة السابعة للموسم إثارة عالية ومنافسات محتدمة، خصوصا أن الجميع استعد لهذه البطولة بشكل مثالي.

مسابقات بطولة اليوم

وستنطلق فعاليات البطولة عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الجمعة بأولى المسابقات وهي المسابقة الأولى لفئة الناشئين بالمستوى الأول (مسابقة التأهل لمرحلة التمايز) وهي مسابقة جولة مع جولة تمايز ضد الزمن للمتعادلين على المركز الأول وارتفاع الحواجز 100 سم، سرعة المسلك 350 مترا/‏‏دقيقة، المسابقة الثانية لفئة الناشئين المستوى الثاني (مسابقة على مرحلتين) وارتفاع الحواجز 110 سم سرعة المسلك 350 مترا/‏‏دقيقة، المسابقة الثالثة فئة المبتدئين من العموم المستوى الأول وهي (مسابقة على مرحلتين) وارتفاع حواجزها 110 سم وسرعة المسلك 350 مترا/‏‏دقيقة، المسابقة الرابعة للمتقدمين (مسابقة حاجز الجوكر) وارتفاع حواجزها 120 سم وسرعة المسلك 350 مترا/‏‏دقيقة، المسابقة الخامسة لفئة المتقدمين بالمستوى الثالث وهي مسابقة السرعة وارتفاع حواجزها 130 سم وسرعة المسلك 350 مترا/‏‏دقيقة، المسابقة السادسة هي أهم وأقوى المسابقات (المسابقة الكبرى) بجولتين على مسلكين مختلفين ضد الزمن وارتفاع حواجزها 140 سم وسرعة المسلك 350 مترا/‏‏دقيقة.

الفارس عباس يوسف واستعداد قوي

الفارس عباس يوسف أكد استعداده القوي لبطولة ألبا للقفز اليوم، وقال: «تدربت بشكل ممتاز خلال الفترة الماضية التي كانت بمثابة فرصة للراحة والاستعداد لما تبقى من بطولات ومسابقات في الموسم الجاري الذي عدت له بعد توقف فترة، لذا حرصت بتكثيف برنامج التدريبات، بطولة ألبا من البطولات المهمة والقوية، وأنا على ثقة بأن جميع الفرسان استعدوا لها بشكل ممتاز، كما أنها تأتي في توقيت مناسب قبيل بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التي تليها بأسبوعين، لذا ستكون بمنزلة الإعداد لبطولة سموه والتي يسعى لها الجميع لتحقيق ألقابها الغالية».

بدر جناحي: سنقدم أفضل ما لدينا

الفارس الناشئ بدر جناحي من فريق أحمد الجهرمي أعرب عن سعادته للعودة لميادين القفز، وقال: «كانت فترة راحة كافية لإعادة الحسابات ووضع الخطط المناسبة لتحقيق الفوز، متسلح بالعزيمة والإصرار بإذن الله للمنافسة القوية في مسابقات الناشئين اليوم، بطولات ومسابقات الموسم الحالي تشهد تطورا كبيرا على مستوى فئات الناشئين، والمنافسة مع جميع الفرسان والفارسات قوية، في كل بطولة ومسابقة نتفاجأ بارتفاع حدة المنافسات وما يقدمه الجميع، ونحن حريصون على مجاراة هذا الارتفاع في مستوى التنافس».

العمادي يؤكد جاهزيته

أما الفارس المتميز الآخر إبراهيم العمادي فقد أعرب عن سعادته لعودة المنافسات وأوضح قائلا: «سأشارك بإذن الله في مسابقة العموم الأولى والثانية مع الجواد أنجل آيز، سنكون جاهزين بإذن الله لمسابقات اليوم، تدربت بشكل مكثف لتقديم أفضل المستويات واعتلاء منصات التتويج، وفي الوقت نفسه بقية الفرسان يستعدون بشكل قوي في اسطبلاتهم، لذا أنا متأكد أنها ستكون بطولة قوية فالجميع يحضر لها كونها من أواخر بطولات الموسم، والدليل على ذلك التطور الملموس والملحوظ في البطولات والمسابقات الأخيرة، وأود أن أشيد بجهود اللجنة المنظمة على حسن التنظيم وتقديم بطولات ذي طابع تنافسي ومسالك مميزة».

علي غلوم: نحث الفرسان على التركيز

أكد عضو اللجنة المنظمة علي غلوم أن بطولة ألبا للقفز اليوم ستكون تنافسية وستشهد تحد كبير بين جميع المشاركين، وقال: «بعد فترة راحة كافية قضاها الجميع في الفترة الماضية يعود الفرسان والمشاركين بتعطش للميدان اليوم للتنافس في بطولة ألبا للقفز التي تعد من البطولات القوية بناء على ما سجلته هذه البطولة في السنوات الماضية، إلى جانب ذلك فإنها تأتي في توقيت مناسب جدا للفرسان إذ إنها تسبق بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لذا فالجميع سيسعى لتقديم أفضل ما لديه في الميدان».

وأضاف غلوم: «بما أننا اقتربنا من نهاية الموسم، نحث الفرسان والفارسات على التركيز أكثر قبل وفي أثناء المسابقات، الجميع يسعى للتعويض وتحقيق الأفضل وصعود منصات التتويج والفوز بالمراكز الأولى، لذا لابد في البداية قراءة المسالك التي يصممها الأخوة المصممون الدوليون بشكل جيد، الالتزام بتواقيت المسابقات والتدرب والتهيئة قبلها حتى يدخل الفارس الميدان وهو جاهز وبأريحية ويسير برنامج المسابقات بكل سلاسة».