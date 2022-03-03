في منافسات بطولة الميثاق للناشئين لكرة القدم.. تأهل البسيتين والرفاع الشرقي للدور قبل النهائي

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل نادي البسيتين الرياضي أول المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة الميثاق للناشئين للعهد والولاء للوطن لكرة القدم 2022، التي تقام تحت رعاية شركة إدامة البحرين لأنظمة العزل، بعد فوزه على ريال مدريد 0/‏5، في مباراه تسيّد فيها نجوم البسيتين لما يتمتع به الفريق من خبرة وانسجام لاعبيه بقيادة مدربهم القدير راشد بورشيد ومن خلفهم الجهاز الإداري الداعم لهم بقيادة الكابتن خالد هجرس، بينما خرج من المنافسة ريال مدريد بعد تقديمه مستويات جيدة بقيادة مدربهم الوطني الكبير حمد محمد (ديسكفري) الذي شكل فريقا منسقا خلال فترة وجيزة يحسب له حسب إمكانات لاعبيه صغار السن، وتم اختيار لاعب ريال مدريد نجما للمباراة وسلمه رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عمران النجداوي الجائزة وبحضور مدرب الفريق حمد محمد ومدير الفريق منى العياضي ورئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة ابراهيم مطر. وأشرف على المباراة رئيس اللجنة الفنية جاسم بوهيلة وأحمد حبيب وإبراهيم مطر وأحمد تلفت، بينما أدار اللقاء الحكم ميرزا الشاخوري ومحمد عبدالرسول وحسين شمسان.

وفي اللقاء الثاني تأهل ناشئو نادي الرفاع الشرقي ثاني المجموعة الثانية بعد فوزهم على النادي الأهلي 2/‏3 في مباراه من أجمل مباريات بالبطولة من حيث الأداء والإثارة واللمسات السريعة بهدف الوصول للمرمى لأن الفائز فيها يعبر لدور الأربعة، وفي الختام أنهى الرفاع الشرقي المباراه بالفوز، خاصة بعد إضاعة الأهلي ركلة الجزاء إذ تغير مجرى المباراة نحو محافظة دفاع الشرقي على التغطية أولا بأول للظفر بالفوز ونجح في خطته المحكمه بقيادة مدربهم الخبرة شمس الدين المدرب الهادي والكبير بنتائجه وخرج النادي الأهلي من التأهل، وقد نجح في تشكيل فريق فيه لاعبون مميزون وبارزون للاستحقاقات القادمة، بقيادة ابن النادي الذي كافح وقام بجهد كبير للفريق المدرب الشاب حسن علي، وتم اختيار لاعب الشرقي عيسى عادل نجم المباراه لتميزه وتقديمه أداء عاليا قاد به فريقه للفوز، وقام بتسليمه رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عمران النجداوي الجائزة، وبحضور مدرب الفريق شمس الدين وأعضاء اللجنة المنظمة أحمد حبيب وإبراهيم مطر، وأشرف على اللقاء رئيس اللجنة الفنية جاسم بوهيلة وأحمد تلفت وأحمد حبيب وإبراهيم مطر، بينما أدار اللقاء الحكم عادل عبدالله وأحمد مهدي وعقيل حسن.