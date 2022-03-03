تواصل منافسات مسابقة «شديد العرب» والمري يشيد بالمشاركة الخليجية

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت الجولة الثانية من مسابقة «شديد العرب» التراثية التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وتمكن فريق «طيور شلوى» من المملكة العربية السعودية الشقيقة من الفوز بمنافسات المجموعة الثانية بعد حصوله على 84.7 نقطة، متفوقا على فريق «الحزم» من مملكة البحرين الذي جمع 78.7 نقطة، فيما لم يكمل فريق «حمدان» المسابقة وأعلن انسحابه.

يأتي ذلك بعد أن تمكن فريق «رعد الجنوب» من الفوز بالمجموعة الأولى بعد أن جمع 79.7 نقطة.

وتضم المسابقة أربع مجموعات في المرحلة التمهيدية، بحيث كل مجموعة يتنافس فيها ثلاثة فرق لبلوغ المراحل النهائية وكل فريق يضم ثلاثة متسابقين.

وتعد شديد العرب مسابقة تنافسية شاملة للرياضات التراثية لقياس مدى تحمل المتسابق لمختلف الظروف القاسية التي يواجهها على مدى يومين متواصلين، إذ تحاكي مراحل المسابقة المختلفة ما كان يعيشه الآباء والأجداد في حياتهم.

واستكلمت منافسات المجموعة الثانية من المسابقة التراثية «شديد العرب»، إذ خاض فريقي «طيور شلوى» و«الحزم» سباق للهجن مسافة 2 كيلومتر وسباق الخيل لذات المسافة، إضافة إلى مسابقة هدد حمام وصقور وطرح قعدان ثم سباق جري لمسافة 500 متر قبل أن يختتم اليوم الثاني بمسابقة الرماية.

وقال محمد بن راشد المري رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة «شديد العرب» إن المنافسات في النسخة الأولى كانت قوية بين جميع الفرق المشاركة.

وأشاد المري بمشاركة الفرق من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن هذه المشاركة الخليجية تؤكد نجاح هذه المسابقة.