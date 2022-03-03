القبض على مقيمين سرقا 50 ألف ريال ومجوهرات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة استردت مبلغ 50,000 ألف ريال ومجوهرات ومصوغات ذهبية، والقبض على سارقيها، مقيمين من الجنسية السودانية، إثر سلبهما منازل والاستيلاء عليها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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