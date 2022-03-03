أمير المدينة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الأولى

رأس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة، الجلسة الأولى للمجلس في دورته الأولى للعام المالي 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، نائب رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة، رحب الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق لانضمامه لعضوية المجلس، بعد ذلك استعرض جدول أعمال الجلسة الذي تضمن عرضاً عن الميزانيات المعتمدة للجهات بالمنطقة للعام المالي 2022م. وأصدر المجلس توصيته بحثّ الجهات بالمنطقة لاستكمال إعداد محافظ مشروعاتها الرأس مالية، بالتنسيق مع هيئة كفاء الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة تطوير المنطقة، وبما يكفل رفع مستوى الخدمات بالمنطقة وتحسين جودة المرافق المختلفة، خاصة الصحية والتعليمية والرياضية.

وأوضح أمين عام المجلس المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن المجلس استعرض دراسة أولويات استحداث مقرات الدفاع المدني بالمنطقة، وأقر بإعطاء الأولوية لاستحداث مركز للدفاع المدني بمركز المندسة، نظراً لقربه من عدد من المتنزهات الوطنية وتوسطه لعدد من الطرق الإقليمية، إضافةً إلى مدرج طيران المندسة الذي تم استحداثه مؤخراً، كما استعرض المجلس خطط لجانه للعام 2022م، واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة.