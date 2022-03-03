شكرا لقرائتكم خبر عن دول مجلس التعاون تدعو أطراف الأزمة الأوكرانية للتهدئة وضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ندعو جميع الأطراف للالتزام باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي

- ضرورة حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال

- السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق

ألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، بياناً مشتركاً باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن أوكرانيا، ذكر فيه أن دول مجلس التعاون تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد في السياق ذاته تأييدها لجميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية ومواصلة العمل لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية.

كما أشار إلى أن دول المجلس تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة والتحلي بضبط النفس والعمل على إنهاء هذه الأزمة بأسرع ما يمكن وبالطرق الدبلوماسية والحوار بما يلبي مصالح جميع الأطراف، وفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية عاجلة تفضي إلى حل سياسي للأزمة السياسية القائمة.

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في ختام البيان، أن دول المجلس تدعو جميع الأطراف للالتزام باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.