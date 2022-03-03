السودان ترحب بتصنيف مجلس الأمن الدولي الحوثيين جماعة إرهابية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

رحبت السودان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تصنيف مليشيا الحوثي “جماعة إرهابية” ، إلى جانب توسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن.

وأدانت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأعربت عن تطلعها في أن يُسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية والانتهاكات الواسعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وكذلك تيسير إيصال المساعدات

الإنسانية للمدنيين.

وجددت السودان دعمها لجهود الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته.