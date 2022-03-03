فروسية حائل تنظم حفل سباقها الـ 18‏

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الثامن عشر للموسم ‏الحالي, وذلك بميدان ‏الفروسية بحائل.‏‎‏ ‏‎ وأوضح المدير العام لميدان ‏الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن ‏حفل ‏السباق ‏تكوّن ‏من ‏خمسة ‏أشواط بمسافة 2000م، حيث حقق ‏”طي المشناء” للمالك ‏والمدرب أحمد المشناء المركز الأول في الشوط الأول ‏للخيل العربي, فيما حقق المركز الأول ‏بالشوط الثاني ( للدرجة الأولى حتى الثالثة ) الجواد ‏” تركواز “‏‏ للمالك والمدرب حمود ‏البقعاوي, فيما ‏انتزع صدارة الشوط الثالث‏ ” لمفتوح الدرجات” ‏الجواد “الكسر” للمالك أنور ‏المرشدي. ‏ وحققت جائزة الشوط الرابع بمسافة 1600م (سيارة) “‏‏مفتوح أفراس” الفرس ‏”مسايفة” ‏للمالك والمدرب جبر البقعاوي, فيما ‏كسبت الشوط الخامس (للدرجة المبتدئة) الفرس ‏‏”مصلحة” للمالك محمد الشمري‏ (جائزة السيارة الثانية)‏.‏ وفي نهاية الحفل سلم المدير العام لميدان فروسية حائل بندر التبيناوي الكؤوس والجوائز ‏للفائزين. ‏ أخبار قد تهمك

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