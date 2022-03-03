الرويلي يطلع على آخر استعدادات وزارة الدفاع للمشاركة في معرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اطلع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم على آخر مستجدات مشاركة وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي، حيث قام معاليه بجولة داخل المعرض بمعية معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية الأستاذ أحمد بن علي عسيري، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وجرى خلال الجولة الاطلاع على محتويات الجناح، وما تقدمه القوات والجهات التابعة لوزارة الدفاع من أحدث الخدمات والتقنيات والمعدات، التي تسهم في الدفاع، وفعاليات الأنشطة والعروض التي ستقدم من داخل وخارج جناح وزارة الدفاع.

يذكر أن وزارة الدفاع تتواجد كشريك رئيسٍ في معرض الدفاع العالمي 2022، والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من (6 – 9) مارس 2022م، وسط مشاركة كبيرة من العديد من الشركات والجهات الحكومية.