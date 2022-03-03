فريق ارمد ايغلز يحقق بطولة النسخة الثانية لدوري السيدات لكرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

توجت وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط أضواء العريفي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي فريق ارمد ايغلز ببطولة دوري السيدات لكرة السلة بعد فوزه على فريق تايتانيوم 33-32 في اللقاء النهائي، وحصل فريق جدة اثليت على المركز الثالث بعد فوزه على فريق جدة يونايتد 58-37 التي أقيمت مبارياتهما على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وحصل فريق ارمد ايغلز بطل المسابقة على كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ 120 ألف ريال، وحصل فريق تايتانيوم صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية ومبلغ 90 ألف ريال، وحصل فريق جدة اثليت صاحب المركز الثالث على الميداليات البرونزية ومبلغ 70 ألف ريال.

وحصلت اللاعبة يسرا أبو الجدايل من فريق جدة اثليت على أفضل لاعبة محلية، وحصلت اللاعبة غابريل كوبر من جدة اثليت على أفضل لاعبة أجنبية محترفة، وحصل المدرب حسن زين الدين من فريق ارمد ايغلز على أفضل مدرب.

من جهتها أبدت رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة السلة الجوهرة فلاته سعادتها بختام الدوري النسائي الثاني، ووجهت شكرها لجميع العاملين في البطولة من لاعبات وحكام ومنظمين.

وثمنت الجوهرة الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد السعودي لكرة السلة للدعم غير المحدود لدوري السيدات وتوفير جميع الإمكانيات لنجاح البطولة.

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يذكر أنه شارك في البطولة 15 فريقا من 3 مناطق، الرياض 7 فرق وجدة 4 فرق والدمام 4 فرق، وتأهل لنهائيات البطولة عشرة فرق هم:

(ارمد ايغلز وتايتانيوم وجدة اثليت وجدة يونايتد والعزم والتحدي والنصر والعاصمة والموج وسويش)، وتعد البطولة هي النسخة الثانية من دوري كرة السلة للسيدات، حيث حقق فريق العزم بطولة النسخة الأولى بالموسم الماضي.