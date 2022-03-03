محمد بن مسعود - الدمام - عاجل: فلكي يمني يكشف عن توقعات هطول الأمطار على هذه المحافظات.. وهذا ما سيحدث في عموم الجمهورية خلال الأيام القادمة

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، مساء اليوم الخميس 3 مارس/آذار 2022، عن أهم التوقعات ومؤشرات الطقس خلال يومي الجمعة والسبت 5 مارس 2022. وقال الفلكي عدنان الشوافي في بلاغ صحفي وصل “الميدان اليمني” نسخه منه، أنه من المتوقع تراجع ملحوظ لهطول الأمطار غرب اليمن مقارنة بالأيام الماضية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضاف أن نشاط الرياح السطحية جنوب غرب اليمن والتي قد تكون مثيرة للغبار وحركة الرمال على سواحل لحج وتعز والحديدة واضطراب الموج على باب المندب والسواحل الغربية ونوه الفلكي اليمني جميع المواطنين إلى توخي الحذر من الرياح النشطة والغبار على المناطق الساحلية جنوب غرب اليمن واضطراب الموج في باب المندب والسواحل الغربية. وتوقع الشوافي انخفاض نسبي لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة مقارنة بالأيام الماضية. ودعا الفلكي الشوافي جميع المواطنين دون استثناء إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة نسبيا إلى باردة في المرتفعات والأحواض الجبلية؛ داعيا إلى متابعة المستجدات ونشرات الطقس.

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